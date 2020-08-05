Из-за взрыва в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов
5 августа, 2020, 15:32
В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане
Информацию подтвердили в нидерландском МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS .
В результате взрыва пострадали не менее шести голландцев. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе сотрудники посольства. Посол не пострадал.
По информации Reuters, жену посла доставили в больницу с серьезными травмами. Взрывом также сильно повреждено здание посольства Нидерландов.
Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и их семей нет пострадавших в результате взрыва,
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Напомним, ранее сообщалось, что число жертв взрыва, произошедшего в Бейруте возросло до 100.
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