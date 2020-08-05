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Espreso.tvМирИз-за взрыва в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов

Из-за взрыва в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов


фото: reuters
В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане

Информацию подтвердили в нидерландском МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS .

В результате взрыва пострадали не менее шести голландцев. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе сотрудники посольства. Посол не пострадал.

По информации Reuters, жену посла доставили в больницу с серьезными травмами. Взрывом также сильно повреждено здание посольства Нидерландов.

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и их семей нет пострадавших в результате взрыва,

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