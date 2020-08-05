Взрывы в Бейруте: в порту Мариуполя заявили, что судьба судна MERO STAR неизвестна

5 августа, 2020, 12:28

В Мариупольском порту сообщили, что 17 июля от них в Бейрут вышло судно MERO STAR

Об этом они сообщили в комментарии Донбас.Реалии .

"Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", - сообщили в пресс служба порта.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей сообщил, что в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, находились два корабля из Мариуполя.