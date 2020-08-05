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Espreso.tvОбществоВзрывы в Бейруте: в порту Мариуполя заявили, что судьба судна MERO STAR неизвестна

Взрывы в Бейруте: в порту Мариуполя заявили, что судьба судна MERO STAR неизвестна


фото: reuters
В Мариупольском порту сообщили, что 17 июля от них в Бейрут вышло судно MERO STAR

Об этом они сообщили в комментарии Донбас.Реалии .

"Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", - сообщили в пресс служба порта.

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