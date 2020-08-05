Взрывы в Бейруте: два корабля из Украины были недалеко от эпицентра, - соучредитель сервиса отслеживания судов
5 августа, 2020, 08:55
В порту Бейрута, где произошла серия взрывов, находятся суда из Мариуполя
Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.
Два судна из Мариуполя MERO STAR и RAOUF H в порту Бейрута, недалеко взрыва.
"Кажется, это зернохранилища. Эти суда не были источником чего взрывного", - сообщил Мадани.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек.
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OK, had a closer look at Mariupol, Ukraine. Seems to be grain silos. These vessels were not the source of anything explosive other than that they most likely blew up and made things worse. pic.twitter.com/OKS1K5QpHn- Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020
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