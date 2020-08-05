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Espreso.tvОбществоВзрывы в Бейруте: два корабля из Украины были недалеко от эпицентра, - соучредитель сервиса отслеживания судов

Взрывы в Бейруте: два корабля из Украины были недалеко от эпицентра, - соучредитель сервиса отслеживания судов

В порту Бейрута, где произошла серия взрывов, находятся суда из Мариуполя

Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.

Два судна из Мариуполя MERO STAR и RAOUF H в порту Бейрута, недалеко взрыва.

"Кажется, это зернохранилища. Эти суда не были источником чего взрывного", - сообщил Мадани.

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  • 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
  • По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
  • Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек.

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