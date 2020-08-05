Взрыв в Бейруте: более 4 тыс. раненых, 78 человека погибли
5 августа, 2020, 08:18
Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на официальные данные.
Чиновники ожидают, что число погибших будет расти.
Президент Мишель Аун заявил, что нужно объявить чрезвычайное положение на 14 дней. В среду он соберет заседание по трагедии.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
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