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Espreso.tvОбществоВзрыв в Бейруте: более 4 тыс. раненых, 78 человека погибли

Взрыв в Бейруте: более 4 тыс. раненых, 78 человека погибли

Число погибших от взрыва на складах порта вблизи центра Бейрута возросло до 78, ранены более 4 тыс. человек

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на официальные данные.

Чиновники ожидают, что число погибших будет расти.

Президент Мишель Аун заявил, что нужно объявить чрезвычайное положение на 14 дней. В среду он соберет заседание по трагедии.

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