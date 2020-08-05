Выборы в Беларуси: в первый день досрочного голосования явка составила почти 5%, - ЦИК
5 августа, 2020, 09:52
В первый день досрочного голосования явка на выборах президента Беларуси составила 4,98%
Об этом сообщает Белта со ссылкой на местную ЦИК.
В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей, в Витебской - 5%. В Гомельской области явка - 7,55%, в Гродненской - 3,39%.
В Минской области пришли 4,69% избирателей, в Могилевской - 4,66%, в Минске - 4,77%.
- 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, оно продлится до 8 августа, 9 число - основной день выборов.
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