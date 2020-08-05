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Espreso.tvОбществоВо Львове медики спасли шестилетнюю девочку от экзотической болезни

Во Львове медики спасли шестилетнюю девочку от экзотической болезни

Ее выписали из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Львова. Жизни девочки ничего не угрожает

Об этом пишет Leopolis.news , сообщает Еспресо.Захид.

У юной жительницы райцентра Самбор обнаружили педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Он появляется у детей как следствие переноса коронавируса. А в Украине это первый случай синдрома Кавасаки.

Сначала больного ребенка родители привезли во Львовскую областную детскую больницу Охматдет. У нее сильно болело в животе. Врачи-хирурги исключили подозрение аппендицита или иную патологию. Через сыпь на конечностях направили ее в Львовскую областную инфекционную больницу. Здесь также отрицали, что этот признак имеет инфекционный генез и заподозрили болезнь Кавасаки.Знаючы, что именно Западноукраинский специализированный детский медицинский центр имеет опыт в лечении симптомов, похожих на болезнь синдрома Кавасаки, ребенка в очень тяжелом состоянии, направили туда.

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Медики не скрывают, что их насторожил состояние и возраст девочки - 6 лет, потому что болезнь Кавасаки поражает младших детей. Свет пролила мама, сообщив врачей, около месяца назад ее дочь перенесла пневмонию. Анализ на выявление антител к COVID-19 подтвердил, что девочка таки перенесла эту болезнь.

Врач-анестезиолог медицинского центра Тарас Борачо рассказал, что критическими стали первые трое суток, поскольку готовилось протокольное лечение, нужно было наладить внутривенную поддержку сердца и давления. После семи дней в реанимации ее перевели в педиатрическое отделение, а теперь уже отпустили домой.

Состояние девочки нормальное, болезнь не передается другим. Но, если вовремя ее не обнаружить, то возникнут осложнения - поражения артерий сердца, они могут расслаиваться, образовывать аневризмы. А это реальная угроза для жизни. Ребенку на 10-й день болезни было проведено ЭХО КГ и этих поражений, к счастью, медики не обнаружили. Но в дальнейшем, по их словам, нужны обязательные периодические обследования.

 

 

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