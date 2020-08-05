Во Львове медики спасли шестилетнюю девочку от экзотической болезни

5 августа, 2020, 11:14

Ее выписали из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Львова. Жизни девочки ничего не угрожает

Об этом пишет Leopolis.news , сообщает Еспресо.Захид.

У юной жительницы райцентра Самбор обнаружили педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Он появляется у детей как следствие переноса коронавируса. А в Украине это первый случай синдрома Кавасаки.

Сначала больного ребенка родители привезли во Львовскую областную детскую больницу Охматдет. У нее сильно болело в животе. Врачи-хирурги исключили подозрение аппендицита или иную патологию. Через сыпь на конечностях направили ее в Львовскую областную инфекционную больницу. Здесь также отрицали, что этот признак имеет инфекционный генез и заподозрили болезнь Кавасаки.Знаючы, что именно Западноукраинский специализированный детский медицинский центр имеет опыт в лечении симптомов, похожих на болезнь синдрома Кавасаки, ребенка в очень тяжелом состоянии, направили туда.

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Медики не скрывают, что их насторожил состояние и возраст девочки - 6 лет, потому что болезнь Кавасаки поражает младших детей. Свет пролила мама, сообщив врачей, около месяца назад ее дочь перенесла пневмонию. Анализ на выявление антител к COVID-19 подтвердил, что девочка таки перенесла эту болезнь.

Врач-анестезиолог медицинского центра Тарас Борачо рассказал, что критическими стали первые трое суток, поскольку готовилось протокольное лечение, нужно было наладить внутривенную поддержку сердца и давления. После семи дней в реанимации ее перевели в педиатрическое отделение, а теперь уже отпустили домой.

Состояние девочки нормальное, болезнь не передается другим. Но, если вовремя ее не обнаружить, то возникнут осложнения - поражения артерий сердца, они могут расслаиваться, образовывать аневризмы. А это реальная угроза для жизни. Ребенку на 10-й день болезни было проведено ЭХО КГ и этих поражений, к счастью, медики не обнаружили. Но в дальнейшем, по их словам, нужны обязательные периодические обследования.