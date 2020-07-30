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Espreso.tvОбществоНа Львовщине впервые в Украине у 6-летней девочки обнаружили редкое заболевание, связанное с Covid-19

На Львовщине впервые в Украине у 6-летней девочки обнаружили редкое заболевание, связанное с Covid-19


фото: zaxid.net
В мире эту болезнь начали выявлять у детей после распространения коронавирусной инфекции

В 6-летней девочки из Самбора на Львовщине обнаружили редкую болезнь. До сих пор в Украине этого заболевания не фиксировали, а в мире недуг начали выявлять у детей только после распространения Covid-19. Об этом пишет ZAXID.NET .

Таинственное заболевание получило название "педиатрический мультисистемный воспалительный синдром", по симптомам оно похоже на редкую болезнь Кавасаки и сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

"Девочку госпитализировали у нас с симптомами, очень похожими на болезнь Кавасаки. У нее была лихорадка, упадок сил, сыпь, отек кистей рук, нарушение сердечной деятельности. Если в норме фракция выброса сердца составляет 65%, то у ребенка было 35%. Впрочем, в нашем Центре лечили несколько детей с синдромом Кавасаки, поэтому врачи имеют определенный опыт, а течение болезни у девочки было нетипичное, что заставило наших врачей более тщательно проанализировать симптомы маленькой пациентки", - цитирует издание заместителя директора Центра Елену Козлову.

В то же время, как отметила детская имунолог профессор Ярина Бойко, в странах с высоким уровнем заболеваемости Covid-19 сейчас растет количество детей, страдающих от загадочного заболевания. Состояние этих детей очень быстро ухудшается, они попадают в реанимацию с проявлениями острой сердечной недостаточности, лихорадкой, сыпью и болями в животе. Поэтому врачи общей практики во всем мире получили предупреждение о том, что болезнь может быть связана с перенесенной Коронавирусная инфекцией. Это заболевание и назвали педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом, который ассоциирован с Covid-19, или Kawa-Covid-19. Оно имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.

Шестилетнюю девочку из Самбора проверили на коронавирусную инфекцию, но ПЦР-исследование дало отрицательный результат. Однако в ее крови обнаружили иммуноглобулин G, а это свидетельствует, что ребенок пару недель назад бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией и у нее выработались антитела.

Девочке назначили интенсивное лечение, которое уже на третий день дало положительный результат: исчезла температура, восстановилась сила работы сердечной мышцы, улучшились анализы. Через неделю маленькую пациентку перевели из реанимации в педиатрическое отделение, где продолжают лечить.

Kawa-Covid-19, по данным врачей, фиксируют в разных странах мира. Скажем, в США оно появилось через месяц после вспышки эпидемии коронавируса. Только в Нью-Йорке зарегистрировано более 100 случаев этой болезни. От ее осложнений умерли по меньшей мере трое детей.

В то же время итальянские исследователи сообщают, что воспалительный синдром, сходный с болезнью Кавасаки, случается довольно редко и поражает одного из 1000 детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По их мнению, наиболее вероятно, что это заболевание становится результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.

 

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