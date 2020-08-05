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Espreso.tvОбществоВ ВАКС уже пять больных COVID-19

В ВАКС уже пять больных COVID-19


фото: reuters
У пяти работников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердили инфицирование коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении ведомства.

К зданию посетителей и работников будут допускать с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

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