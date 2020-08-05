В ВАКС уже пять больных COVID-19
5 августа, 2020, 15:56
У пяти работников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердили инфицирование коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении ведомства.
К зданию посетителей и работников будут допускать с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
- 30 июля у работника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19.
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