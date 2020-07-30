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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у работника Апелляционной палаты ВАКС

Коронавирус обнаружили у работника Апелляционной палаты ВАКС


фото: reuters
У работника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"У сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен", - говорится в сообщении.

Сейчас в помещении проводят дезинфекцию и профилактические мероприятия. Также тестируют контактных лиц.

В помещение будут допускать только участников судебных заседаний. Суд продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и измерением температуры работникам и посетителям.

У сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат ....

Опубликовано Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Четверг, 30 июль 2020

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