В Слуге народа заявили, что МВФ требует участия международных экспертов в подборе судей в Украине

5 августа, 2020, 11:23

По словам нардепа "слуги" Андрея Костина, МВФ требует участия международных экспертов в подборе судей Украины, чтобы обеспечить гарантии для инвесторов

Об этом председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил на международном судебно-правовой форуме, передает " РБК-Украина ".

Нардеп отметил, что вопрос взаимодействия МВФ - это не только вопрос денег фонда, но и вопросы доверия инвесторов.

"Если вы читали, что написано в меморандуме МВФ - там очень радикальные вещи. Это создание совета международных экспертов над Высшим советом правосудия ... Если мы скажем, что мы будем это делать сами (без международных экспертов - ред.), то мы можем услышать - давайте и с Российской Федерацией разбирайтесь тоже сами ", - сказал Костин.

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По его словам, главным вопросом остается создание Квалификационной комиссии судей Украины.

Костин отметил, что участие международных экспертов не затрагивает суверенитета Украины, однако согласия по этому среди политических сил нет. Несмотря на это диалог по судебной реформе в Украине должен продолжаться на уровне созданного совета при президенте Украины.

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