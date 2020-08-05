В Киеве за сутки зафиксировали одну смерть от COVID-19
5 августа, 2020, 10:47
В столице 8812 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в Telegram.
В 150 киевлян подтвердили коронавирус за прошедшие сутки.
1 человек умер. Всего с COVID-19 умерло 139 киевлян ..
Заболели 81 женщина в возрасте (18 - 95 г.), 61 мужчина в возрасте (20 - 79 г.), 5 девочек (5 - 17 л.) И 3 мальчика (4 -15 г.)
Среди них - 6 медиков.
За сутки в больницы госпитализировали 25 пациентов.
Выздоровели за сутки 44 человека. В общем болезнь преодолели 3088 жителей Киева.
- По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине зафиксировано 75 490 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1788 - летальные, 41527 человек выздоровели.
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