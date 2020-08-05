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Espreso.tvОбществоУкраина передаст Италии данные о 20 итальянцев, воюющих в составе оккупационных войск на Донбассе, - Аваков

Украина передаст Италии данные о 20 итальянцев, воюющих в составе оккупационных войск на Донбассе, - Аваков


фото: twitter.com/AvakovArsen
Украина передаст информацию о 20 итальянских наемниках, воюющих на стороне террористов в ОРДЛО

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, по итогам встречи с Лучано Ламорджезе.

Он отметил, что стороны договорились сотрудничать в противодействии преступности, наркоторговли и нелегальной миграции.

"Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, которые воюют на стороне российских НЗФ на востоке Украины: три уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20-е", - написал Аваков.

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