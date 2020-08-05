Украина передаст Италии данные о 20 итальянцев, воюющих в составе оккупационных войск на Донбассе, - Аваков

5 августа, 2020, 14:23

Украина передаст информацию о 20 итальянских наемниках, воюющих на стороне террористов в ОРДЛО

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, по итогам встречи с Лучано Ламорджезе.

Он отметил, что стороны договорились сотрудничать в противодействии преступности, наркоторговли и нелегальной миграции.

"Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, которые воюют на стороне российских НЗФ на востоке Украины: три уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20-е", - написал Аваков.

С Министерка МВД Италии Л.Ламорджезе усиливаем сотрудничество в противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции. Благодарен за четкую позицию по итальянских наемников, воюющих на стороне российских НЗФ на востоке Украины: третий уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20х! pic.twitter.com/O8oWMF9Hgr - Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 5, 2020