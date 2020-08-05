Украина передаст Италии данные о 20 итальянцев, воюющих в составе оккупационных войск на Донбассе, - Аваков
Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, по итогам встречи с Лучано Ламорджезе.
Он отметил, что стороны договорились сотрудничать в противодействии преступности, наркоторговли и нелегальной миграции.
"Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, которые воюют на стороне российских НЗФ на востоке Украины: три уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20-е", - написал Аваков.
С Министерка МВД Италии Л.Ламорджезе усиливаем сотрудничество в противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции. Благодарен за четкую позицию по итальянских наемников, воюющих на стороне российских НЗФ на востоке Украины: третий уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20х! pic.twitter.com/O8oWMF9Hgr- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 5, 2020
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