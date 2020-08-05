У двух заместителей председателя Киевской ОГА подтвердили COVID-19
5 августа, 2020, 11:29
В Киевской областной администрации два заместителя председателя заболели COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"Областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса в двух заместителей председателя. Было выявлено около контактных лиц. Им сделано ПЦР-тесты. Среди них - новых случаев коронавируса не выявили", - говорится в сообщении.
Больные пребывают под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние - стабильное.
"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм", - заверил председатель ОГА.
- В трех заместителей городского головы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирования коронавируса, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердил диагноз COVID-19.
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