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Espreso.tvОбществоУ двух заместителей председателя Киевской ОГА подтвердили COVID-19

У двух заместителей председателя Киевской ОГА подтвердили COVID-19


фото: reuters
В Киевской областной администрации два заместителя председателя заболели COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса в двух заместителей председателя. Было выявлено около контактных лиц. Им сделано ПЦР-тесты. Среди них - новых случаев коронавируса не выявили", - говорится в сообщении.

Больные пребывают под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние - стабильное.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм", - заверил председатель ОГА.

  • В трех заместителей городского головы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирования коронавируса, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердил диагноз COVID-19.

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