 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ювентус" победил "Сампдорию" и стал чемпионом Италии по футболу

"Ювентус" победил "Сампдорию" и стал чемпионом Италии по футболу


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 36-го тура Серии А за туринский клуб отличились Криштиану Роналду и Бернардески.

"Ювентус" стал чемпионом Италии девятый раз подряд. Команда непрерывно выигрывает Серию А с 2012-го года.

Чемпионат Италии

36-й тур

26 июля

"Ювентус" - "Сампдория" 2: 0

Голы: Роналду, 45 7, Бернардески, 67

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать