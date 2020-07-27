"Ювентус" победил "Сампдорию" и стал чемпионом Италии по футболу
27 июля, 2020, 11:34
Туринский "Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 36-го тура Серии А за туринский клуб отличились Криштиану Роналду и Бернардески.
"Ювентус" стал чемпионом Италии девятый раз подряд. Команда непрерывно выигрывает Серию А с 2012-го года.
Чемпионат Италии
36-й тур
26 июля
"Ювентус" - "Сампдория" 2: 0
Голы: Роналду, 45 7, Бернардески, 67
- 23 июля У 35-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сенсационно проиграл "Удинезе" со счетом 2:1 .
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