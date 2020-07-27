"Ювентус" победил "Сампдорию" и стал чемпионом Италии по футболу

27 июля, 2020, 11:34

Туринский "Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 36-го тура Серии А за туринский клуб отличились Криштиану Роналду и Бернардески.

"Ювентус" стал чемпионом Италии девятый раз подряд. Команда непрерывно выигрывает Серию А с 2012-го года.

Чемпионат Италии

36-й тур

26 июля

"Ювентус" - "Сампдория" 2: 0

Голы: Роналду, 45 7, Бернардески, 67

23 июля У 35-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сенсационно проиграл "Удинезе" со счетом 2:1 .