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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" решил купить нового конкурента для Зинченко

"Манчестер Сити" решил купить нового конкурента для Зинченко


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" решил купить нового левого защитника

Об этом сообщает Sky Sports.

Хосеп Гвардиола планирует серьезно усилить состав этим летом и приобрести сразу пять новых исполнителей. Руководство "Сити" хочет завершить трансферную кампанию до старта нового сезона, который запланирован на 12 сентября.

Приоритетной позицией для усиления является левый фланг обороны, на котором выступает украинец Александр Зинченко. Имя кандидатов пока не сообщаются.

Также клуб хочет подписать игроков, которые заменят форварда Серхио Агуэро и полузащитника Давида Сильву.

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