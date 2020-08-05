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Espreso.tvСпорт"Аталанта" Малиновского установила уникальное достижение в чемпионате Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского установила уникальное достижение в чемпионате Италии по футболу


фото: Getty Images
"Аталанта" стала первой командой в истории Серии А, в составе которой забитым мячом за сезон не отличился ни один итальянец

Об этом сообщает Opta в twitter.

Все голы "Аталанты" в этом сезоне Серии А, за исключением автоголов, на счету иностранных футболистов.

Лучшими бомбардирами команды в чемпионате стали колумбийцы Дуван Сапата и Луис Муриель, которые забили по 18 голов.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский занял шестую строчку в рейтинге бомбардиров "Аталанты" в Серии А. На счету хавбека 8 голов и 3 ассиста за 34 матча (1500 минут).

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