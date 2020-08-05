"Аталанта" Малиновского установила уникальное достижение в чемпионате Италии по футболу
5 августа, 2020, 19:14
"Аталанта" стала первой командой в истории Серии А, в составе которой забитым мячом за сезон не отличился ни один итальянец
Об этом сообщает Opta в twitter.
Все голы "Аталанты" в этом сезоне Серии А, за исключением автоголов, на счету иностранных футболистов.
Лучшими бомбардирами команды в чемпионате стали колумбийцы Дуван Сапата и Луис Муриель, которые забили по 18 голов.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский занял шестую строчку в рейтинге бомбардиров "Аталанты" в Серии А. На счету хавбека 8 голов и 3 ассиста за 34 матча (1500 минут).
OptaPaolo (@OptaPaolo) August 5, 2020
- 4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.
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