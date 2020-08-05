Подозрительный предмет возле метро "Лукьяновская" в Киеве: полиция не нашла взрывчатки
5 августа, 2020, 13:27
Полиция не нашла взрывоопасных предметов возле метро "Лукьяновская" в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.
"При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.
- В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли неизвестный предмет .
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