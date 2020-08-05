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Espreso.tvОбществоПодозрительный предмет возле метро "Лукьяновская" в Киеве: полиция не нашла взрывчатки

Подозрительный предмет возле метро "Лукьяновская" в Киеве: полиция не нашла взрывчатки

Полиция не нашла взрывоопасных предметов возле метро "Лукьяновская" в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

"При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

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