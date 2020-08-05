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Espreso.tvОбществоВ Киеве у входа в метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, остановлено движение троллейбусов

В Киеве у входа в метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, остановлено движение троллейбусов

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли неизвестный предмет, на место едет полиция

Об этом сообщила пресс служба "Киевпасстранс".

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м." Лукьяновская "(вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция м. Киева и МВД", - говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного метро пока ни о чем не сообщила.

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