В Киеве у входа в метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, остановлено движение троллейбусов
5 августа, 2020, 09:28
В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли неизвестный предмет, на место едет полиция
Об этом сообщила пресс служба "Киевпасстранс".
"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м." Лукьяновская "(вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция м. Киева и МВД", - говорится в сообщении.
Пресс-служба столичного метро пока ни о чем не сообщила.
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