В Киеве у входа в метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, остановлено движение троллейбусов

5 августа, 2020, 09:28

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли неизвестный предмет, на место едет полиция

Об этом сообщила пресс служба "Киевпасстранс".

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м." Лукьяновская "(вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция м. Киева и МВД", - говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного метро пока ни о чем не сообщила.