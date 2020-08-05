Определены три книги-финалисты книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020 "в номинации" Литература для подростков "

5 августа, 2020, 12:13

В течение 2 этапа достопочтенным экспертным жюри из 11 профессиональных литературоведов и критиков было обработано Длинный список из 14 книг от 8 издательств

По итогам голосования экспертов в финал попали 3 издание.

В номинации "Литература для подростков" до финального этапа книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020 "вошли следующие произведения:

"Шпионки из приюта Артемида" Наталья Довгопол (Издательство "Vivat")

Эта книга - пропуск в мир остросюжетных приключений, шпионских миссий и опасных странствий, где каждый день - это испытание на смелость и силу духа, а способность работать в команде едва ли не единственным шансом на спасение.

1907. В одном из киевских театров происходит столкновение. Почтенный австрийский господин публично обвиняет мальчика-посыльного в краже. Без тени страха подросток отвергает обвинения, еще не подозревая, что это его первый экзамен, приглашение в новую жизнь. Под зеленым кепкой летний австриец герр Фридрих разглядел не только переодетые девчонка, но и потенциальную воспитанницу для своего сиротского приюта - тайной школы "Артемида", где готовят профессиональных шпионок.

“Сірка на порох” Іван Андрусяк (Видавництво “Фонтан казок”)

Май 1637, городок Березань недалеко от Переяслава. Девочка со странным прозвищем Сирка следит ночью за рудником по добыче селитры. Но вот на шахту врываются разбойники, чтобы при свете костра допросить двух похищенных незнакомцев - казака и еврея. Спрятавшись в могиле, Сирка становится свидетелем допроса и узнает несколько очень тайное и опасное ... Химическая промышленность "из могил», тайны изготовления пороха, погоня на болотах, сабельный поединок, «дальнобойщики» ХVІІ века и еще немало интересного и чудес ждут тебя в новой повести одного из самых любимых современных украинских детских писателей Ивана Андрусяка. История о дружбе и предательстве, о подлости и чести, о зарождении первых чувств и извечную украинскую проблему самосознания.

"Не говори никому" Саша Каминская (Издательство "Ранок")

Каждая девушка или женщина имеет множество секретов. Однако время это особые тайны - древние, страшные, так глубоко спрятаны в ячейках памяти и подсознания, что о них не знают и родные. 14-летняя героиня повести Саши Каминской «Не говори никому» бунтует против родителей, делает бессмысленные поступки, попадает в опасные ситуации и пытается понять и принять себя.

Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:

“З Ейнштейном у рюкзаку” Бачинський Андрій ("Видавництво Старого Лева")

“І в мене був свій рідний край. Хрестоматія української діаспорної літератури” Укладач: Варданян Марина Володимирівна (Видавництво "АССА")

“Крук та Чорний Метелик. Голос давніх сновидінь” Ольга Мігель (Видавництво "АССА")

"Дан. Варвара і варвари" Олена Чернінька (Видавництво "Картуш")

“Академія Аматерасу” Наталія Матолінець (Видавництво “Vivat”)

“Казки баби Гавришихи” Олег Гавріш (ТОВ "Час майстрів")

“Завтра новий день, або На гілці старої яблуні” Тетяна Новацька-Тітаренко (ТОВ "Час майстрів")

“Вибух терміта. Очима яструба” Марущак Анатолій (ТОВ "Видавничий дім "КОНДОР")

“Вибух терміта. Крилатий лев” Марущак Анатолій (ТОВ "Видавничий дім "КОНДОР")

“Вибух терміта. У тіні змії” Марущак Анатолій (ТОВ "Видавничий дім "КОНДОР")

“Вибух терміта. Агатові таємниці” Марущак Анатолій (ТОВ "Видавничий дім "КОНДОР")

Напомним, победителя конкурса "Эспрессо. Выбор читателей" будут определять в библиотеках по всей стране.