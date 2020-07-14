Оргкомитет книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для подростков"

14 июля, 2020, 18:01

Продолжается работа экспертного жюри книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020". В состав жюри Премии в номинации "Литература для подростков" вошло 11 экспертов, среди которых: литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересы ни одного издательства

Оксана Проселкова - учительница украинского языка и литературы Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11, автор читательского проекта по популяризации чтения украинской современной детской и подростковой литературы на Востоке Украины "Школьные чтения" (в рамках Всеукраинского проекта "Вся Украина читает детям").

Ирина Кузьменко - руководитель Всеукраинского детского конкурса "ПероДактиль", проект-менеджеру

Наталья Невмержицкая - заведующая отделом обслуживания детей среднего и старшего возраста Национальной библиотеки Украины для детей





Анна Дудко - книжная блогер

Татьяна Качак - литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры профессиональных методик и технологий начального образования, доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, глава Ивано-Франковского филиала Центра исследования литературы для детей и юношества

Наталья Марченко - ведущий специалист Национальной библиотеки для детей, руководитель портала "Ключ"

Ольга Новик - доктор филологических наук, профессор кафедры украинской и зарубежной литературы и сравнительного литературоведения факультета филологии и социальных коммуникаций Бердянского государственного педагогического университета





Анна Кобец - журналистка, координатор проекта создания экологического пространства в библиотеке "Зеленая библиотека / Green library", библиотекарша Киевской библиотеки на Приоци для детей

Елена Рыжко - писательница, експерт подросткового чтения, член НСПУ, кандидат филологических наук, доктор наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры социальных коммуникаций Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко

Валентина Захабура - писательница (поэтесса, прозаик), библиотекарь, организатор литературных студий для детей и юношества

Елена Фидкевич - кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела обучения языкам национальных меньшинств Института педагогики Академии педагогических наук Украины, научный консультант международного эксперимента МОН Украины по формированию многоязычия национальных меньшинств при поддержке Офиса Верховного комиссара ЕС.

На втором этапе каждый эксперт обработает Длинный список из 14 книг, которые представили на конкурс 8 издательств и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в трех номинациях, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса к чтению книг в Украине. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.