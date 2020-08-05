Майдан, война и аутентичная украинская песня: во Львове готовятся к премьере украиноязычной оперы "Ukraine - Terra Incognita"

5 августа, 2020, 22:54

Роскошное шоу с видеоартом и аутентичными украинскими песнями посвящено Герою Украины Василию Слипаку, который погиб на Востоке от пули снайпера. Сюжет переплетен с современными событиями Революции Достоинства и войны на Востоке Украины. Представить работу в виде видео планируют 14 октября, а сейчас позвали на генеральную репетицию

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

Эксклюзивные костюмы, музыкальная полифония украинской песни, видеоарт и современный сюжет. Во львовском креативном хабе, на территории старого трамвайного депо, готовятся к представлению первой современной оперы "Ukraine - Terra Incognita». В основе шоу пять частей - символов: "Миф рода", "Миф дома", "Миф степи", "Миф любви" и "Миф Железного сердца".

Работа над оперой началась еще до Майдана, шесть лет назад. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Запад" главная режиссер действа Ульяна Горбачевская рассказывает, что тогда проект планировался как почтение традиционной народной песни. Это была память, взгляд в прошлое. И начался Майдан, потом война и сюжет переплелся с современными событиями.

"Там текст таковой имеется:" И мы молоды протягивали мечи, а вокруг был огонь и мы закалялись ". Я стою среди Майдана и вижу этот огонь, этих молодых людей. В воображении тексты приобрели актуальность: о воинах, казацкие, ритуальные. Матрица идеально воспетый дома на коляду как мечта идеального нашего дома Украины. А потом еще и переписку с Василием слепцы, с которым я обсуждала народные многоголосие. Тогда он говорил мне, что сейчас не время, нужно воевать и погиб. я поняла, что говорила с мифом. В опере присутствует миф степи и железного сердца - о вечном воина, который защищает и все ему дорого: и любовь, и дом, и род. В какой-то момент я поняла, что степь ожил, он перестал быть историческим воспоминанием казачества. Вот он сейчас пылает , кричит, он испытывает дух наш. И появляются такие персоны, как Василий, которые способны нести дух в сердце ", - делится замыслом Горбачевская.

Опера основывается на аутентичных украинских песнях, которые были возложены на современный лад. Песни переодетые из разных уголков Украины, записанные от женщин и найдены в архивах. Сейчас в команде пытаются украинский фольклор совместить с джазом, академической симфоническим оркестром и хором.

"Для меня важно, чтобы песня не была только музейным экспонатом, а проявлялась заново. Опера в том плане очень хороший жанр, она является монументальная. Мы подчеркиваем, что Украина - terra incognita. Спросите в Европе, они знают об Украине? Большинство ответит , что это отросток от России. Если эта опера будет сделана так, как я ее задумала, - это станет нашей визитной карточкой. Европейцы придут в зал и увидят, что есть дом, есть род, есть любовь, и у нас очень странная территория степи , в котором испокон веков стоит воин и защищает нас, но не только нас, но и вас. мало того, этой оперой мы говорим, что у нас есть уникальная певческая традиция, ячеек которых в Европе очень мало. Это месседж, чтобы в Европе узнали, кто мы и что мы ", - добавляет Горбачевская

Десять певцов, которые одновременно будут сольными исполнителями, ансамблем и хором, а их тела станут хореографической группой в сочетании с оркестром, фортепиано и современным видеоартом. За годы подготовки удалось подыскать людей, которые идеально вписались в творческий тандем. И вот среди актеров действа - знаменитости современных украинских фильмов. Николай Береза - главный герой фильма "Красный", и Ярослав Федорчук - известный своей ролью в украинской сатирической комедии "Наши котики".

"В любом проекте я обращаю внимание на то, с кем работать, - говорит Николай Береза. - Меня вдохновила Ульяна Горбачевская как идейниця проекта, как его мотор. Я был в восторге, когда понял, что буду работать с аутентичными песнями, буду понимать , из какой части Украины эти песни, и по временам, и по календарной и ритуальной принадлежности, а потом, когда понял, что это посвящается воинам АТО, особенно Василию слепцы - без преувеличений герою, который оставил свое комфортное, творческую жизнь и пошел на восток нас воевать, - это еще больше захватило ".

Впечатлениями поделился Ярослав Федорчук.

"Здесь открываются многие горизонтов. Проект такой, как история нашей страны, как история нашей планеты. От зарождения и до наших дней. Очень круто. Огромное количество песен. Я в жизни не пел так много. Как актер, я обычно работаю с телом, а Ульяна сочетает пение вместе с телом. Это действие, голос и пение. Очень интересно ", - сказал Федорчук.

Проект "Ukraine - Terra Incognita» активно поддерживали украинцы. Еще три месяца назад начался сбор в поддержку оперы. Руководитель проекту Александра Сорокопуд говорит, что нужную сумму собрали даже преждевременно. Поэтому убеждена, украинцы готовы платить за качественный украинский культурный продукт.

Сейчас идут последние приготовления и генеральные репетиции. В сентябре планируют собрать все части оперы и 14 октября представить видео проект на суд зрителей. По завершении карантина в планах представить проект за пределами Украины.

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