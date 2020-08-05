Криклий: обеспечение охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
По словам министра, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзализныци" (ВОХР), сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.
"Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать" , - пояснил он.
Криклий добавил, что также необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны и настроить лучшую коммуникацию с правоохранительными органами.
- Напомним, о возвращении охраны в поезда заговорили после нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь , которое произошло 1 августа.
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