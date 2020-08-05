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Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил зарплату членов наблюдательного совета Нафтогаза, - Гончаренко

Кабмин утвердил зарплату членов наблюдательного совета Нафтогаза, - Гончаренко


фото: kmu.gov.ua
Кабмин утвердил годовое вознаграждение членов наблюдательного совета Нафтогаза в размере почти 3 млн грн в год

Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин определил конкретный размер годового вознаграждения членов наблюдательного совета" Нафтогаза "- 2 962 080 грн. Это вообще максимально допустимый уровень в отрасли", - написал Гончаренко.

По его информации, чистый доход от реализации "Нафтогаза" в 2019 году составил более 178,3 млн грн.

  • Напомним, 16 июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оставил должность.

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