Кабмин утвердил зарплату членов наблюдательного совета Нафтогаза, - Гончаренко

5 августа, 2020, 17:09

Кабмин утвердил годовое вознаграждение членов наблюдательного совета Нафтогаза в размере почти 3 млн грн в год

Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин определил конкретный размер годового вознаграждения членов наблюдательного совета" Нафтогаза "- 2 962 080 грн. Это вообще максимально допустимый уровень в отрасли", - написал Гончаренко.

По его информации, чистый доход от реализации "Нафтогаза" в 2019 году составил более 178,3 млн грн.

Напомним, 16 июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оставил должность.

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