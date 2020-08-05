Кабмин утвердил зарплату членов наблюдательного совета Нафтогаза, - Гончаренко
5 августа, 2020, 17:09
Кабмин утвердил годовое вознаграждение членов наблюдательного совета Нафтогаза в размере почти 3 млн грн в год
Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Кабмин определил конкретный размер годового вознаграждения членов наблюдательного совета" Нафтогаза "- 2 962 080 грн. Это вообще максимально допустимый уровень в отрасли", - написал Гончаренко.
По его информации, чистый доход от реализации "Нафтогаза" в 2019 году составил более 178,3 млн грн.
- Напомним, 16 июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оставил должность.
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