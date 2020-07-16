Витренко ушел из Нафтогаза
Об этом бывший исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко сообщил в Facebook.
"Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - прокомментировал последний день в компании Витренко.
В должности исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко добился выигрыша украинской компанией иска против Газпрома в Стокгольмском арбитраже.
В декабре 2019 года Юрий Витренко подписал с Газпромом контракт о транзите российского газа на 5 лет. Важно, что контракт был заключен по европейским правилам, с принципом "бери или плати" и соответственно, минимально гарантированным доходом $ 7.2 млрд
- Витренко заявил, что его должность сокращают из-за борьбы с Газпромом и обвинил в этом главу НАК Андрея Коболева .
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