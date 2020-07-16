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Espreso.tvОбществоВитренко ушел из Нафтогаза

Витренко ушел из Нафтогаза


фото: Getty Images
16 июля - последний день работы Юрия Витренко на посту исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины

Об этом бывший исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко сообщил в Facebook.

"Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - прокомментировал последний день в компании Витренко.

В должности исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко добился выигрыша украинской компанией иска против Газпрома в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2019 года Юрий Витренко подписал с Газпромом контракт о транзите российского газа на 5 лет. Важно, что контракт был заключен по европейским правилам, с принципом "бери или плати" и соответственно, минимально гарантированным доходом $ 7.2 млрд

  • Витренко заявил, что его должность сокращают из-за борьбы с Газпромом и обвинил в этом главу НАК Андрея Коболева .
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