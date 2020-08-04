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Espreso.tvСпортЗидана признали лучшим футбольным тренером мира

Зидана признали лучшим футбольным тренером мира


фото: Getty Images
Француза Зинедина Зидана, который возглавляет мадридский "Реал", признаkb лучшим тренером мира

Об этом сообщает L'Equipe .

Французское издание признало лучшим тренером мира Зинедина Зидана. В число лучших также вошли немецкий тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и испанец Хосеп Гвардиола, который возглавляет "Манчестер Сити".

Зидан в нынешнем сезоне привел "Реал" к победе в чемпионате Испании. Клопп занял с "Ливерпулем" первое место в английской премьер-лиге, опередив "Манчестер Сити" Гвардиолы.

При этом "Сити" предстоит сыграть ответный матч с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в первой встрече со счетом 2: 1. "Ливерпуль" из розыгрыша самого престижного еврокубка выбыл, уступив "Атлетико".

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