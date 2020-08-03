У двух заместителей Труханова подтвердили коронавирус, - СМИ

3 августа, 2020, 16:05

У двух заместителей городского главы Одессы Геннадия Труханова подтвердили заболевания СOVID-19, еще одна вицемер ждет результата теста

Об этом сообщает Думская со ссылкой на свои источники.

COVID-19 обнаружили у заместителя городского главы Одессы Павла Вугельмана и у и.о. вице-мера Дмитрия Жемана.

По информации источников, Жеман получил положительный результат теста 1 августа.

Еще одна заместитель Труханова Светлана Бедрега находится на самоизоляции и ждет результата ПЦР-тестирования.

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1738 - летальных, 39876 человек выздоровели.