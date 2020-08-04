В США прокуратура расследует возможное страховое и банковское мошенничество Трампа
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Прокурор расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны Трампа. Запрос является частью расследования большого жюри, которое, как до этого считалось, сосредоточено на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые заявляли о прежних отношениях с Трампом.
Адвокаты Трампа попросили суд аннулировать ходатайства.
По данным издания, ходатайство о счетах появилось после обнародования в СМИ информации о "широком и длительном преступном поведении в Trump Organization".
Прокуроры цитировали новости о том, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками, а также упоминали свидетельство экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который утверждал, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.
- Напомним, ранее была обнародована декларация Трампа о доходах за 2019 год.
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