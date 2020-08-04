В США прокуратура расследует возможное страховое и банковское мошенничество Трампа

4 августа, 2020, 07:51

В понедельник, 3 августа, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокурор расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны Трампа. Запрос является частью расследования большого жюри, которое, как до этого считалось, сосредоточено на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые заявляли о прежних отношениях с Трампом.

Адвокаты Трампа попросили суд аннулировать ходатайства.

По данным издания, ходатайство о счетах появилось после обнародования в СМИ информации о "широком и длительном преступном поведении в Trump Organization".

Прокуроры цитировали новости о том, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками, а также упоминали свидетельство экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который утверждал, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Напомним, ранее была обнародована декларация Трампа о доходах за 2019 год.

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