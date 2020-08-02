Почти полмиллиарда: обнародована декларация Трампа о доходах

2 августа, 2020, 20:36

За 2019 год президент США Дональд Трамп получил $446 млн доходов

Об этом сообщает "Голос Америки".

За 2019 год Трамп получил $446 млн доходов благодаря своим объектам недвижимости и другим активам. Об этом говорится в декларации о доходах и обязательствах финансового характера президента, которая была опубликована на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.

Согласно декларации, курорт и клуб "Мар-а-Лаго" во Флориде принес доход в $21,4 млн, поля для игры в гольф Trump National Doral Miami, которые президент рассматривал как место проведения саммита Большой семерки - $77,2 млн, отель Trump International в Вашингтоне, где часто встречаются чиновники администрации - $40,5 млн.

"2019 год был фантастическим годом для нашей страны и одним из лучших в истории Trump Organization", - заявил Эрик Трамп, средний сын президента и исполнительный вице-президент семейной компании Трампов.

В декларации говорится, что в 2019 году президент получил доходы из десятков источников, где, кроме гостиниц, курортов, полей для гольфа, отмечается доход от продажи книг и телевизионных программ.

В частности, Трамп получил почти $78 тыс. от Гильдии киноактеров, заработал от $100 тыс. до $1 млн от продажи своей книги "Искусство соглашения" и продолжает получать прибыль от реалити-шоу "Ученик".

В ноябре 2019 года Трамп обратился в Верховный суд с требованием заблокировать решение о публикации его налоговой декларации.

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