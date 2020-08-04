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Espreso.tvОбществоВ Киеве в течение суток подтвердили более 100 случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве в течение суток подтвердили более 100 случаев COVID-19, - Кличко


фото: klichko.org
В столице 8662 подтвержденных случая COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось еще на 108 человек.

Среди заболевших 53 женщины (19 - 92 г.), 46 человек (19 - 80 лет.), 6 девочек (9 - 13 лет.) и 3 мальчика (1 -15 г.).

Заболели и четверо медработников.

В больницы были госпитализированы 13 пациентов.

Трое заболевших скончались. Всего от болезни умерли 138 киевлян.

Выздоровели за сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

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