В Киеве в течение суток подтвердили более 100 случаев COVID-19, - Кличко
4 августа, 2020, 10:38
В столице 8662 подтвержденных случая COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось еще на 108 человек.
Среди заболевших 53 женщины (19 - 92 г.), 46 человек (19 - 80 лет.), 6 девочек (9 - 13 лет.) и 3 мальчика (1 -15 г.).
Заболели и четверо медработников.
В больницы были госпитализированы 13 пациентов.
Трое заболевших скончались. Всего от болезни умерли 138 киевлян.
Выздоровели за сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-