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Espreso.tvОбществоВ Харькове на территории психбольницы нашли гранату времен Второй мировой

В Харькове на территории психбольницы нашли гранату времен Второй мировой


фото: militaryarms
В Харькове на территории областной психиатрической больницы нашли гранату времен Второй мировой войн

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

О находке сообщили строители, которые проводили работы на территории медучреждения. Эвакуировать граждан не было нужно, специалисты ГСЧС изъяли гранату "РГД-33" с коррозией корпуса и сломанной ручкой.

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