В Харькове на территории психбольницы нашли гранату времен Второй мировой

4 августа, 2020, 13:25

В Харькове на территории областной психиатрической больницы нашли гранату времен Второй мировой войн

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

О находке сообщили строители, которые проводили работы на территории медучреждения. Эвакуировать граждан не было нужно, специалисты ГСЧС изъяли гранату "РГД-33" с коррозией корпуса и сломанной ручкой.

Читайте также: Вблизи Коломыи на Прикарпатье пиротехники обезвредили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.