В Харькове на территории психбольницы нашли гранату времен Второй мировой
4 августа, 2020, 13:25
В Харькове на территории областной психиатрической больницы нашли гранату времен Второй мировой войн
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.
О находке сообщили строители, которые проводили работы на территории медучреждения. Эвакуировать граждан не было нужно, специалисты ГСЧС изъяли гранату "РГД-33" с коррозией корпуса и сломанной ручкой.
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