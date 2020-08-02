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Espreso.tvОбществоВблизи Коломыи на Прикарпатье пиротехники обезвредили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

Вблизи Коломыи на Прикарпатье пиротехники обезвредили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

26 мин и ручных гранат нашли в селе Коломыйского района

Об этом пишет "Галка".

В селе Лесная Слободка Коломыйского района при осуществлении работ по техническому обследованию территории обнаружено и уничтожено девять 50-мм минометных мин, пять противопехотные мины ПОМЗ-2 и двенадцать ручных гранат РГ-42 времен Второй мировой войны.

А в городе Надворная на улице Кулиша - один 122-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, обнаруженный на открытой территории возле местного ручья.

Чрезвычайники напоминают, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается:

  • брать взрывоопасный предмет в руки, хранить его, нагревать и ударять по нему;
  • переносить, переводить, перекатывать его с места на место;
  • пытаться разобрать;
  • использовать для разведения огня, бросать, класть в огонь;
  • заносить в помещение;

Уничтожать взрывоопасные предметы имеют право только специально подготовленные специалисты пиротехнических групп.

 

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