Свитолина неожиданно изменила решение об участии в US Open
Об этом сообщает Btu.org.ua .
Свитолина подала заявку на участие в турнире Большого шлема 3 июля - за день до окончания срока регистрации. Еще в середине июля первая ракетка Украины заявляла, что не планирует играть в Нью-Йорке.
Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка турнира Бьянка Андрееску из Канады. Также в последний момент на US Open заявилась и вторая ракетка мира румынка Симона Халеп.
В то же время от участия в турнире отказалась лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти.
Открытый чемпионат США стартует 31 августа. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19.
- Напомним, 14 июля Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине.
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