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Espreso.tvСпортСвитолина неожиданно изменила решение об участии в US Open

Свитолина неожиданно изменила решение об участии в US Open


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина в последний момент решила подать заявку на участие в Открытом чемпионате США

Об этом сообщает Btu.org.ua .

Свитолина подала заявку на участие в турнире Большого шлема 3 июля - за день до окончания срока регистрации. Еще в середине июля первая ракетка Украины заявляла, что не планирует играть в Нью-Йорке.

Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка турнира Бьянка Андрееску из Канады. Также в последний момент на US Open заявилась и вторая ракетка мира румынка Симона Халеп.

В то же время от участия в турнире отказалась лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19.

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