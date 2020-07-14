14 июля, 2020, 16:48

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 14 июля, проходят полуфинальные матчи выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине. В первой встрече 5 ракетка мира Свитолина победила Анастасию Севастову (43 в рейтинге WTA).

Во втором матче дня встретятся 12 ракетка мира Петра Квитова и 7 теннисистка планеты Кики Бертенс.

Bett1 Aces

Берлин, Германия

14 июля

Полуфинал

Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 7: 6 (2), 6: 3

24 июня Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Харькова" украинской теннисистке Элине Свитолиной.