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Espreso.tvСпортСвитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 14 июля, проходят полуфинальные матчи выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине. В первой встрече 5 ракетка мира Свитолина победила Анастасию Севастову (43 в рейтинге WTA).

Во втором матче дня встретятся 12 ракетка мира Петра Квитова и 7 теннисистка планеты Кики Бертенс.

Bett1 Aces

Берлин, Германия

14 июля

Полуфинал

Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 7: 6 (2), 6: 3

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