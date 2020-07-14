Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине
14 июля, 2020, 16:48
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 14 июля, проходят полуфинальные матчи выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине. В первой встрече 5 ракетка мира Свитолина победила Анастасию Севастову (43 в рейтинге WTA).
Во втором матче дня встретятся 12 ракетка мира Петра Квитова и 7 теннисистка планеты Кики Бертенс.
Bett1 Aces
Берлин, Германия
14 июля
Полуфинал
Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 7: 6 (2), 6: 3
- 24 июня Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Харькова" украинской теннисистке Элине Свитолиной.
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