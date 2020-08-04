Россия перебросила в ОРДЛО группу наемников и 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает пресс-служба ведомства.
"Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1000 тонн горючего ", - сообщил Праута.
По словам Прауты, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытия наемников - граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.
- Недавно Россия ввезла на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы.
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