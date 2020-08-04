 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия перебросила в ОРДЛО группу наемников и 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка

Россия перебросила в ОРДЛО группу наемников и 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка

В течение прошлой недели на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей Россия через неконтролируемый участок границы доставила не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает пресс-служба ведомства.

"Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1000 тонн горючего ", - сообщил Праута.

По словам Прауты, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытия наемников - граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать