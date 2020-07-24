Россия завезла в ОРДЛО минометы и 1,5 тыс. тонн горючего, - разведка

24 июля, 2020, 14:56

Россия продолжает везти на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны представитель министерства Дмитрий Гуцуляк

"Так, с 16 июля по соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оперативной группировки российско-оккупационных войск доставлено более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, продолжается поставка в состав оккупационных войск отремонтированных и модернизированных на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других образцов вооружения.