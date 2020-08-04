"Вест Хэм" Ярмоленко решил купить футболиста "Барселоны"
4 августа, 2020, 21:14
Английский "Вест Хэм" ведет переговоры с испанской "Барселоной" о трансфере нападающего Мартина Брейтуэйта
Об этом сообщает El Mundo Deportivo .
По информации источника, стороны близки к завершению сделки. Трансфер датского форварда обойдется "Вест Хэму" в 20 млн евро.
Мартин Брейтуэйт перешел в "Барселону" зимой из "Леганеса", как замена травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. С тех пор провел 11 матчей и забил 1 гол.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
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