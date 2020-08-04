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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" Ярмоленко решил купить футболиста "Барселоны"

"Вест Хэм" Ярмоленко решил купить футболиста "Барселоны"


фото: Getty Images
Английский "Вест Хэм" ведет переговоры с испанской "Барселоной" о трансфере нападающего Мартина Брейтуэйта

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

По информации источника, стороны близки к завершению сделки. Трансфер датского форварда обойдется "Вест Хэму" в 20 млн евро.

Мартин Брейтуэйт перешел в "Барселону" зимой из "Леганеса", как замена травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. С тех пор провел 11 матчей и забил 1 гол.

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