"С октября по апрель" Ляшко рассказал о прогнозе по поводу новой волны коронавируса в Украине

4 августа, 2020, 11:20

В Украине прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 с октября по апрель 2021 года

Об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в других европейских странах.

"Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппом и ОРВИ, с октября по апрель", - заявил он.

Ляшко отметил, что сейчас больницы первой и второй волны выдерживают нагрузки.

По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1764- летальные, 40613 человек выздоровели.