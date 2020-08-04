"С октября по апрель" Ляшко рассказал о прогнозе по поводу новой волны коронавируса в Украине
4 августа, 2020, 11:20
В Украине прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 с октября по апрель 2021 года
Об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, динамика по COVID-19 растет в других европейских странах.
"Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппом и ОРВИ, с октября по апрель", - заявил он.
Ляшко отметил, что сейчас больницы первой и второй волны выдерживают нагрузки.
- По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1764- летальные, 40613 человек выздоровели.
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