В Украине за сутки зафиксирован 1061 новый случай коронавируса, 26 пациентов умерли
4 августа, 2020, 08:53
По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1764- летальные, 40 613 человек выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.
В течение дня 3 августа было зафиксировано 1061 новый случай коронавируса, 26 пациентов умерли, 737 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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