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Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки зафиксирован 1061 новый случай коронавируса, 26 пациентов умерли

В Украине за сутки зафиксирован 1061 новый случай коронавируса, 26 пациентов умерли

По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1764- летальные, 40 613 человек выздоровели

Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.

В течение дня 3 августа было зафиксировано 1061 новый случай коронавируса, 26 пациентов умерли, 737 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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