"Колос" перед стартом в Лиге Европы подписал трех экс-футболистов "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
21-летний Евгений Смирный уже защищал цвета "Колоса" в прошлом сезоне и успел забить 5 голов в 25-ти матчах УПЛ. 23-летний Никита Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпике", приняв участие в 12 матчах УПЛ. Права на обоих исполнителей принадлежат киевскому "Динамо", они проведут в "Колосе" ближайший год в аренде.
Также в ковалевский клуб перешел воспитанник "Динамо" Евгений Новак, который 5 последних лет провел в "Вардаре" и дважды стал чемпионом Северной Македонии. 31-летний защитник также известен благодаря выступлениям за "Севастополь" и "Волынь".
"Колос" завершил сезон УПЛ на шестой строчке и сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.
- 29 июля в финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы "Колос" победил "Мариуполь" со счетом 1:0. .
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