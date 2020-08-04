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Espreso.tvСпорт"Колос" перед стартом в Лиге Европы подписал трех экс-футболистов "Динамо"

"Колос" перед стартом в Лиге Европы подписал трех экс-футболистов "Динамо"


фото: champion.com.ua
Ковалевский "Колос" перед стартом в Лиге Европы подписал контракты с Евгением Новаком, Никитой Кравченко и Евгением Смирным

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

21-летний Евгений Смирный уже защищал цвета "Колоса" в прошлом сезоне и успел забить 5 голов в 25-ти матчах УПЛ. 23-летний Никита Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпике", приняв участие в 12 матчах УПЛ. Права на обоих исполнителей принадлежат киевскому "Динамо", они проведут в "Колосе" ближайший год в аренде.

Также в ковалевский клуб перешел воспитанник "Динамо" Евгений Новак, который 5 последних лет провел в "Вардаре" и дважды стал чемпионом Северной Македонии. 31-летний защитник также известен благодаря выступлениям за "Севастополь" и "Волынь".

"Колос" завершил сезон УПЛ на шестой строчке и сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

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