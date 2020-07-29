Сельский клуб представит Украину в Лиге Европы

29 июля, 2020, 21:58

В финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы Коваливский "Колос" победил "Мариуполь" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Командам не удалось забить в основное время и пришлось играть овертайм. На 95-й минуте матча форвард "Колоса" Денис Антюх забил и вывел Коваливскую команду в Лигу Европы.

В полуфинале плей-офф "Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2: 1, а "Колос" одолел "Днепр-1" (4: 1). Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Чемпионат Украины по футболу

Плей-офф Лиги Европы

Финал

29 июля

"Колос" - "Мариуполь" 1: 0

Голы: Антюх, 95

Напомним, 25 июля в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию" .

Напомним, 25 июля в другом полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы "Колос" победил "Днепр-1" .