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Espreso.tvСпортСельский клуб представит Украину в Лиге Европы

Сельский клуб представит Украину в Лиге Европы


фото: koloskovalivka.com
В финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы Коваливский "Колос" победил "Мариуполь" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Командам не удалось забить в основное время и пришлось играть овертайм. На 95-й минуте матча форвард "Колоса" Денис Антюх забил и вывел Коваливскую команду в Лигу Европы.

В полуфинале плей-офф "Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2: 1, а "Колос" одолел "Днепр-1" (4: 1). Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Чемпионат Украины по футболу

Плей-офф Лиги Европы

Финал

29 июля

"Колос" - "Мариуполь" 1: 0

Голы: Антюх, 95

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