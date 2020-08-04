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Espreso.tvСпорт"Боруссия" заявила на сезон 15-летнего футболиста

"Боруссия" заявила на сезон 15-летнего футболиста


фото: twitter.com/bvb
Дортмундская "Боруссия" внесла в заявку на чемпионат Германии 2020/21 15-летнего юниора Юссуфа Мукоко

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на официальный сайт Бундеслиги.

В ноябре нападающему исполнится 16 лет, именно тогда он сможет дебютировать в Бундеслиге. Однако даже до следующего дня рождения камерунец будет тренироваться с основным составом дортмундцев.

Мукоко заявил о себе в 2017 году, когда ему было 12 лет. Форвард оформил два хет-трика и дубль в первых матчах за "Боруссию" U-17. В прошлом сезоне в активе Мукоко 28 матчей и 50 голов за команду U-17 и 31 гол в 18-ти матчах за команду U-19.

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