"Боруссия" заявила на сезон 15-летнего футболиста

4 августа, 2020, 18:52

Дортмундская "Боруссия" внесла в заявку на чемпионат Германии 2020/21 15-летнего юниора Юссуфа Мукоко

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на официальный сайт Бундеслиги.

В ноябре нападающему исполнится 16 лет, именно тогда он сможет дебютировать в Бундеслиге. Однако даже до следующего дня рождения камерунец будет тренироваться с основным составом дортмундцев.

Мукоко заявил о себе в 2017 году, когда ему было 12 лет. Форвард оформил два хет-трика и дубль в первых матчах за "Боруссию" U-17. В прошлом сезоне в активе Мукоко 28 матчей и 50 голов за команду U-17 и 31 гол в 18-ти матчах за команду U-19.

23 июля английский "Бирмингем" вывел из обращения 22-й номер 17-летнего полузащитника Джуди Беллингема, который перешел в дортмундскую "Боруссию".