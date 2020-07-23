Английский клуб вывел из обращения номер 17-летнего игрока, которого продали за 23 млн евро

23 июля, 2020, 20:24

Английский "Бирмингем" вывел из обращения 22-й номер под которым выступал 17-летний полузащитник Джуд Беллингем

Об этом сообщает официальный сайт "Бирмингема".

Этим летом Беллингем перешел в дортмундскую "Боруссию" за 23 млн евро и руководство "Бирмингема", который выступает во втором английском дивизионе, решило отблагодарить 17-летнего футболиста за время, проведенное в клубе.

"Бирмингем" навсегда останется в моем сердце, потому что это мой клуб, за который я искренне болею. С семи лет я приходил сюда, поэтому естественно, что я не смог сдержать слез после финального свистка в прощальном матче. Но Дортмунд - лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее ", - сказал футболист

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 42 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость англичанина составляет 11 млн евро.

15 июля дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.