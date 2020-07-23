Английский клуб вывел из обращения номер 17-летнего игрока, которого продали за 23 млн евро
Об этом сообщает официальный сайт "Бирмингема".
Этим летом Беллингем перешел в дортмундскую "Боруссию" за 23 млн евро и руководство "Бирмингема", который выступает во втором английском дивизионе, решило отблагодарить 17-летнего футболиста за время, проведенное в клубе.
"Бирмингем" навсегда останется в моем сердце, потому что это мой клуб, за который я искренне болею. С семи лет я приходил сюда, поэтому естественно, что я не смог сдержать слез после финального свистка в прощальном матче. Но Дортмунд - лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее ", - сказал футболист
В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 42 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость англичанина составляет 11 млн евро.
- 15 июля дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
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