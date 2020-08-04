Промоутер назвал дату следующего боя Джошуа

4 августа, 2020, 09:09

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева в декабре в Лондоне

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает ESPN.

По словам Хирна, обладатель титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джоуша встретится с Пулев в первую неделю декабря в Лондоне на арене О2.

"Мы понимаем, что Джошуа проведет в этом году только один бой, поэтому хотим обеспечить наилучшие шансы на присутствие зрителей на поединке. Но здесь ничего не гарантировано. Есть большая вероятность, что Джошуа придется боксировать за закрытыми дверями. Он понимает, что ему нужно провести бой, потому что в декабре будет уже год с момента реванша с Руисом. он все еще учится, все еще растет, и он не готов просто сидеть без боев и ждать ", - сказал Хирн.

Планировалось, что Джошуа и Пулев встретятся 20 июня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", однако бой перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 22 июля Эдди Хирн заявил, что следующий бой Джошуа против Пулева состоится в ноябре-декабре в Лондоне .

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