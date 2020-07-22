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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, где и когда состоится следующий бой Джошуа

Промоутер рассказал, где и когда состоится следующий бой Джошуа


фото: Getty Images
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующий бой британского тяжеловеса против болгарина Кубрата Пулева состоится в ноябре-декабре в Лондоне

Об этом сообщает Evening Standard .

По словам Хирна, он надеется провести следующий бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа против Кубрата Пулева осенью на арене O2 в Лондоне в присутствии зрителей.

"Мы упорно работаем, чтобы вернуть зрителей уже в октябре. Но главное условие - соблюдение социальной дистанции. Думаю, что в ноябре или декабре мы найдем способ частично заполнить арену O2 в Лондоне. Эта локация была бы идеальной для поединка такого уровня", - сказал Хирн.

Однако, по его словам, рассматриваются и другие арены для поединка.

"Если честно, мы рассматриваем сразу несколько вариантов. Бой может состояться и не на O2, но самое главное - провести поединок со зрителями. Просто нужно создать правильные условия", - отметил Хирн.

Поединок Джошуа - Пулев должен был состояться в Лондоне 20 июня, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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