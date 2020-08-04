На Львовщине уже более 10 тысяч человек заболели коронавирусом

4 августа, 2020, 09:46

За прошедшие сутки в области еще у 146 человек обнаружили COVID-19

На утро 4 августа во Львове и Львовской области подтверждено 10067 случаев инфицирования коронавирусом, 273 человека умерли (шесть человек умерли за последние сутки). За вчера лабораторные центры провели 1102 ПЦР-теста, из которых 146 - положительные результаты (13,2% от всех обследований). 610 человек ожидают результатов ПЦР-теста, передает "Эспрессо-Запад".

Среди новых больных - 27 львовян, остальные - жители сел и городов области. Активных больных на сегодня - 7288. В то же время 2506 пациентов уже преодолели болезнь. За минувшие сутки выздоровел 101 человек.

Количество больных в больницах продолжает расти. За вчера с подозрением на коронавирус госпитализировали 107 человек, а 179 жителей направили на самоизоляцию.

Утром на больничных койках находится 1168 больных. Больше всего - в областной клинической больнице (209), Центре легочного здоровья (185) и во Львовском областном госпиталь ветеранов войн и репрессированных (151).

В целом по области 102 человека находится на лечении в отделении реанимации, 34 - на ИВЛ.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 1061 новый случай коронавируса.