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Espreso.tvЭкономикаМИД Эстонии предлагает высылать украинских заробитчан за нарушение самоизоляции

МИД Эстонии предлагает высылать украинских заробитчан за нарушение самоизоляции


фото: delfi
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, украинские работники, которые проигнорировали требование находиться 14 дней в самоизоляции, должны быть высланы из страны

Об этом пишет эстонское издание ERR со ссылкой на пост министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы нужно истребовать", - написал он.

В издании отметили, что, по мнению министра, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Рейнсалу добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают граждан Эстонии от вируса, поэтому относиться к ним нужно со всей ответственностью.

В издании также отметили, во время совместной проверки Департамента здоровья и Департамента полиции оказалось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом на работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

  • Напомним, глава МВД Эстонии Март Хельме 3 августа заявил, что что украинцы, которые нарушили правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона.

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