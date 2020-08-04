МИД Эстонии предлагает высылать украинских заробитчан за нарушение самоизоляции

Об этом пишет эстонское издание ERR со ссылкой на пост министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы нужно истребовать", - написал он.

В издании отметили, что, по мнению министра, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Рейнсалу добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают граждан Эстонии от вируса, поэтому относиться к ним нужно со всей ответственностью.

В издании также отметили, во время совместной проверки Департамента здоровья и Департамента полиции оказалось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом на работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции.

Напомним, глава МВД Эстонии Март Хельме 3 августа заявил, что что украинцы, которые нарушили правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb