Эстония хочет наказать рабочих из Украины из-за нарушения режима самоизоляции

Об этом сообщает ERR.

Условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию, заявили в МВД.

Однако в ходе проверки выяснилось, что правила самоизоляции были нарушены 46 раз. Среди них были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

"Это безответственное поведение, поскольку оно может нанести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. Covid-19 снова поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует привлечь к ответственности" , - заявил министр внутренних дел Март Хельме.

В отношении прибывших в Эстонию иностранцев Департамент полиции и пограничной охраны за нарушение правил самоизоляции может применить различные санкции.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 тыс. евро или возбудить уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - отметил Хельме.

Департамент полиции и пограничной охраны уже начал деятельность в этом направлении.

Есть рычаги влияния и у Департамента здоровья, который может назначить жителям Эстонии и прибывшим в Эстонию иностранцам штраф до 9600 евро и открыть дело о проступке за нарушение правил карантина.

"Жду, что Департамент здоровья в этом случае будет действовать жестко", - отметил министр.

Спецрейсом в Эстонии 21 июля прилетели 145 украинцев, которые были обязаны провести 14 дней в самоизоляции.

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