Он очень много смотрит российских телеканалов, - Гармаш о Фокине в ТКГ

4 августа, 2020, 19:09

Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что во время встречи украинской делегации с Леонидом Кравчуком, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин имел устаревшую информацию о ситуации и задавал наивные вопросы

Об этом он сообщил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Мне показалось, что в Витольда Павловича (Витольд Фокин - бывший премьер-министр Украины, - ред.) несколько устаревшая информация и он очень много смотрит российских телеканалов. С другой стороны, положительно, что он сопереживает людям, которые находятся на оккупированной территории и действительно может представлять какой-то взгляд оттуда. Он задавал вроде наивные вопросы, несвоевременные", - заявил Гармаш.

По его словам, если Фокин задавал подобные вопросы, значит они есть и у части украинского общества.

"Но если они есть у него, значит они есть у какой-то части общества. Например: "После реализации Минска не приедут ли туда "правосеки" зачищать эту территорию?" В какой-то степени это выглядело экстравагантно в нашей делегации, но если руководство страны решило включить его (в состав делегации, - ред.), опять же непонятно в каком статусе, в какой подгруппе он будет работать. Наверное это имеет какой-то смысл. Я не вижу в этом негативов больших", - отметил Гармаш.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину. Впоследствии Фокин согласился.

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