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Espreso.tvОбществоХакеры из РФ взломали почту британского экс-министра, который является кандидатом в генсеки ВТО - СМИ

Хакеры из РФ взломали почту британского экс-министра, который является кандидатом в генсеки ВТО - СМИ


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Российские хакеры похитили сотни страниц электронной переписки экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса, который претендует на должность генсека ВТО

Об этом сообщает The Guardian.

"Личный ящик электронной почты экс-министра торговли Лиама Фокса неоднократно ломался россиянами, которые похищали секретные документы по торговым переговорам между США и Британией", - отмечает издание.

Газета со ссылкой на свои источники уточнила, что документы похищены хакерами из личного ящика Фокса.

Аккаунт Фокса взламывался несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года.

451 страницу переписки планировали выложить в свободный доступ.

Правоохранители проводят расследование, что адресует вопрос консерватору, который сейчас является кандидатом от Британии на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Представитель Фокса отказался комментировать ситуацию.

  • Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцин от коронавируса.

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