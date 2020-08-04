Хакеры из РФ взломали почту британского экс-министра, который является кандидатом в генсеки ВТО - СМИ
Об этом сообщает The Guardian.
"Личный ящик электронной почты экс-министра торговли Лиама Фокса неоднократно ломался россиянами, которые похищали секретные документы по торговым переговорам между США и Британией", - отмечает издание.
Газета со ссылкой на свои источники уточнила, что документы похищены хакерами из личного ящика Фокса.
Аккаунт Фокса взламывался несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года.
451 страницу переписки планировали выложить в свободный доступ.
Правоохранители проводят расследование, что адресует вопрос консерватору, который сейчас является кандидатом от Британии на должность генерального директора Всемирной торговой организации.
Представитель Фокса отказался комментировать ситуацию.
- Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцин от коронавируса.
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