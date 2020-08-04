Хакеры из РФ взломали почту британского экс-министра, который является кандидатом в генсеки ВТО - СМИ

4 августа, 2020, 08:20

Российские хакеры похитили сотни страниц электронной переписки экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса, который претендует на должность генсека ВТО

Об этом сообщает The Guardian.

"Личный ящик электронной почты экс-министра торговли Лиама Фокса неоднократно ломался россиянами, которые похищали секретные документы по торговым переговорам между США и Британией", - отмечает издание.

Газета со ссылкой на свои источники уточнила, что документы похищены хакерами из личного ящика Фокса.

Аккаунт Фокса взламывался несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года.

451 страницу переписки планировали выложить в свободный доступ.

Правоохранители проводят расследование, что адресует вопрос консерватору, который сейчас является кандидатом от Британии на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Представитель Фокса отказался комментировать ситуацию.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцин от коронавируса.