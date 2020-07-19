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Espreso.tvМирВеликобритания обвинила РФ в краже данных о вакцине от COVID-19

Великобритания обвинила РФ в краже данных о вакцине от COVID-19


фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцин от коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, британская сторона вместе с партнерами из Канады и США внимательно собирала данные о попытках хакеров похитить информацию о разработке вакцины от COVID-19 и поэтому не сомневается, что за ними стоит именно РФ.

"Очень четко видно, что это сделала Россия", - сказал Рааб.

Он заявил, что не удивлен словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, который ранее отверг такие обвинения.

"Они точно так же в 2018 году уверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери", - заявил Рааб.

"Понятно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса. Россия стремилась саботировать этот процесс", - добавил глава британского МИД.

  • 16 июля глава Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 г. путем незаконного получения секретных документов по планируемому соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространению их в социальных сетях.

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